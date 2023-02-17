Авто, отобранные у пьяных водителей в Латвии, будут передавать ВСУ

Сейм Латвии 16 февраля принял поправки к закону о поддержке населения Украины. В частности, речь идет о возможности безвозмездной передачи транспортных средств, принадлежащих государству, в собственность правительства нашей страны.

Теперь отобранные у пьяных водителей авто смогут передаваться на нужды украинской армии.

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Латвия будет передавать конфискованные у пьяных водителей авто Украине

Мы можем реализовать конфискованные у пьяных водителей транспортные средства, продав их, сдав на переработку или разобрав на запчасти, однако мы видим, что в нынешних условиях они были бы полезной поддержкой для народа Украины,

– заявил председатель Комиссии по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции Раймонд Бергманис.

Решение о передаче автомобилей в каждом конкретном случае будет принимать правительство Латвии согласно положению о порядке безвозмездной передачи государственного движимого имущества в собственность иностранных правительств и международных организаций.

В аннотации к закону отметили, что процесс передачи транспортных средств планируется проводить через организацию, которая сотрудничает с Правительством Украины и получила конкретные запросы о помощи.

Напомним, ранее коалиция Сейма Латвии уже достигла договоренности о том, что автомобили, конфискованные у пьяных водителей, могут быть переданы для нужд украинской армии.

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В Латвии заблокирован ряд российских пропагандистских сайтов

В феврале Национальный совет по электронным средствам информации Латвии временно ограничил доступ к сайтам, связанным с российскими пропагандистскими СМИ.

Под блокировку попали сайты, связанные с Russia Today English, Russia Today UK, Russia Today Germany, Russia Today France, Russia Today Spanish и Sputnik. Напомним, что в декабре 2022-го в Латвии аннулировали лицензию российского телеканала "Дождь".