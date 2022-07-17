россия ослаблена, к новой агрессии будет готовиться не менее 2 лет, – министр обороны Латвии

Война против Украины очень истощила российских оккупантов. Герои ВСУ наносят им такие безумные потери, что они будут оправляться от них очень долго.

российские оккупанты не устают угрожать своим вторжением другим странам. Правда, претворить свои угрозы в жизнь они не только боятся, но и банально не имеют для этого ресурсов.

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Украина дает Латвии время на подготовку

Министр обороны Латвии Артис Пабрикс заявил, что Украина дает всем возможность подготовиться к возможному нападению российских кафиров. ВСУ настолько ослабили агрессора и нанесли ему такие мощные потери, что ему придется приходить в себя от них годами.

Никто не верил, что возможна полномасштабная война. Украина показала, что можно отражать атаки врага, у которого большое численное и огневое преимущество,

– сказал Пабрикс.

Он добавил, что членство в НАТО является очень важным фактором в сдерживании агрессора, но не исключает возможности вторжения российских кафиров. Поэтому Латвии нужно постепенно наращивать свои военные мощности и проводить военные учения добровольцев, чтобы в случае нападения каждый гражданин знал, что ему нужно делать.

Сначала дополнительных расходов на оборонные мероприятия не требуется, ведь пока достаточно средств и инфраструктуры. Для того чтобы сопротивляться россиянам, Латвии нужно от 40 до 50 тысяч хорошо обученных военных.

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