Латвия предлагает, чтобы ПВО стран НАТО прикрывала некоторые районы на Западе

В Латвии предложили НАТО расширить свой противоракетный щит, чтобы охватить части Запада Украины. Заявление прозвучало на фоне падения ракет в Польше.

В частности, щит нужен, когда Альянс собирается для переговоров на авиабазе Рамштайн в Германии. Об этом заявил министр обороны Латвии Артис Пабрикс.

Министр подчеркнул, что НАТО рискует "подбодрить" Путина, если продемонстрирует слабость, не сумев решительно ответить на ракетный инцидент в Польше.

Слабость означала бы, что мы просто проглотили смерть двух невинных поляков и ракету, взорвавшую части их дома,

– подчеркнул Пабрикс.