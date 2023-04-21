Латвия передаст Украине все имеющиеся в стране ЗРК Stinger

Латвия планирует предоставить Украине все имеющиеся в стране переносные зенитно-ракетные комплексы Stinger. Об этом заявила министр обороны Латвии Инара Мурниеце на заседании "Рамштайна".

Инара Мурниеце подчеркнула, что Латвия отозвалась на просьбу Украины о поставках систем ПВО и решила передать Украине все существующие системы ПВО Stinger.

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Системы ПВО Stinger передадут как можно скорее

Мы сделаем все возможное, чтобы передать их как можно скорее. Все Stinger, которые мы отправили на фронт в Украину, предназначены не только для свободы Украины, но и безопасности Латвии,

– заявила она.

Министр обороны отметила, что это не значит, что Латвия останется без переносных систем ПВО.

"Вместо них у нас будут более современные системы RBS, траекторию которых можно изменить даже после выстрела", – добавила она.

Латвия намерена усилить подготовку украинских военных

Инара Мурниеце на заседании "Рамштайна" также заявила, что правительство Латвии намерено усилить подготовку украинских военных.

"Нашей целью было удвоить количество украинских солдат, которые проходят обучение в Латвии в этом году по сравнению с 2022 годом. Сейчас мы видим, что сможем научить еще большее количество солдат Вооруженных сил Украины на разных уровнях. Я уверена, что до конца года в Латвии будет обучено почти 3 тысячи солдат Вооруженных сил Украины", – заявила она.

При этом министр добавила, что Латвия вместе с другими союзниками работает над новой инициативой по обучению украинских солдат в Латвии.

"Новая инициатива – это международное сотрудничество с нашими очень хорошими партнерами по обучению украинских солдат. Но многое находится в процессе, детали еще предстоит согласовать, поэтому мы объявим об этом особо", – заявила Мурниеце.