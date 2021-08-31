Страна приняла такое решение в соответствии с рекомендацией ЕС. Об этом говорится в заявлении посольства Украины в Латвии.

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Там заявили, что COVID-сертификаты, которые получили граждане Украины в мобильном приложении Дия и QR-код для проверки, является совместимыми с действующей системой признания сертификатов о вакцинации от коронавируса в Латвии.

Еще одна страна признала украинские COVID-паспорта / Иллюстрация пресс-службы посольства Украины в Латвии

Что делать, когда возникли проблемы во время QR-сканирования

Там отметили, что если во время сканирования QR-кода информация показывается неправильно, то необходимо либо перезагрузить или обновить сертификат о вакцинации в приложении.

Кстати! Украинские COVID-сертификаты в августе 2021 года также признала Чехия и Мальта.

Что известно об украинских COVID-сертификатах

Европейский Союз 20 августа одобрил COVID-паспорта Украины.

Документ активно работает на территории ЕС, в частности Франции.

На границе нашего государства уже действует е-проверка соответствующих сертификатов.

Что известно об украинских COVID-сертификатах / инфографика 24 канала