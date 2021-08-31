Країна ухвалила таке рішення відповідно до рекомендації ЄС. Про це мовиться в заяві посольства України в Латвії.

Зверніть увагу Школи Києва вимагатимуть від батьків учнів COVID-сертифікат або ПЛР-тест при вході

Там заявили, що COVID-сертифікати, які отримали громадяни України у мобільному додатку Дія та QR-код для їхньої перевірки, є сумісними з чинною системою визнання сертифікатів про вакцинацію від коронавірусу в Латвії.



Ще одна країна визнала українські COVID-паспорти / Ілюстрація пресслужби посольства України в Латвії

Що робити, коли виникла проблеми під час QR-сканування

Там зауважили, що якщо під час сканування QR-коду інформація показується неправильно, то необхідно або перезавантажити, або оновити сертифікат про вакцинацію у застосунку.

До речі! Українські COVID-сертифікати у серпня 2021 року також визнала Чехія і Мальта.

Що відомо про українські COVID-сертифікати

Європейський Союз 20 серпня схвалив COVID-паспорти України.

Документ активно працює на території ЄС, зокрема Франції.

На кордоні нашої держави вже діє е-перевірка відповідних сертифікатів.



Що відомо про українські COVID-сертифікати / Інфографіка 24 каналу