Латвия просит ЕС и НАТО предупредить Россию, чтобы не посягала на Украину
Источник:Delfi
Власти Латвии призвали представителей Евросоюза и НАТО следить за ситуацией у границ Украины. Латвийский премьер-министр Кришьянис Кариньш заявил, что нужно дать России четкий сигнал.
Речь идет о жестких последствиях в случае эскалации конфликта со стороны России. Об этом Кариньш сообщил после переговоров с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.
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Россия угрожает Евросоюзу
Премьер Латвии акцентировал, что Европа страдает сразу от нескольких угроз. В частности от гибридной атаки на границы Латвии, Литвы и Польши.
По словам Кариньша, упомянутые страны ЕС отражают организованный поток нелегальных мигрантов и отстаивать свои границы. В этом плане Европа объединилась и заручилась поддержкой НАТО.
Что известно о беженцах на границах БеларусиС лета 2021 года на белорусско-польской границе, а впоследствии и на границе с Литвой и Латвией, заметили чрезвычайно большой поток беженцев из стран Ближнего Востока. Впоследствии в Европе это назвали инструментом давления со стороны Александра Лукашенко и Владимира Путина. Ситуация обострилась 8 января, когда нелегальные мигранты начали систематический штурм границ и стали случаться стычки и смерти. Страны ЕС усиливают свои границы военными формированиями.
Второй угрозой в европейском регионе Латвия считает скопление российских войск возле украинских границ. Поэтому за действиями Кремля будут внимательно следить.
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Еще одна проблема, с которой столкнулась Европа, энергетическая – рост цен на электроэнергию и газ. Российского монополиста "Газпром" обвинили в дефиците ресурса и необеспечении газа в достаточном количестве.
Кроме этого, важным вопросом в ЕС считают организованную и агрессивную волну дезинформации, которую распространяет Россия.
Дезинформация направлена против Польши. В ситуации на белорусской границе обвиняют именно Польшу, Литву и Латвию, а не Беларусь,
– отметил Кариньш.
Выходом из сложной ситуации европейцы считают единство стран ЕС и НАТО и противостояние возможному расколу, который пытается сделать Россия. Нужно обмениваться информацией и сотрудничать.
Россия стягивает войска к границам Украины: что известно
- Глава украинской разведки Кирилл Буданов сообщил об ожидаемом наступлении России в январе – феврале 2022 года. Эту информацию подтвердили американские военные.
- У границ Украины сосредоточили более 90 тысяч российских армейцев. Наступление возможно сразу с 3 направлений – из Беларуси, с временно оккупированных территорий и из Крыма.
- Российская пропаганда же распространяет фейк о том, что Вооруженные Силы Украины якобы наступают на "отдельные районы" Донбасса. В МИД России заявили о "нагнетании" ситуации в зоне конфликта.