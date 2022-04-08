Латвия рассматривает лишение гражданства за поддержку военных преступлений России

Латвийский Сейм концептуально поддержал возможность лишения гражданства лиц, поддерживающих военные преступления России.

Поправки в закон, одобренные в четверг, 7 апреля, создадут правовую основу для осуществления процедуры. Окончательное чтение документа состоится 21 апреля.

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Изменения, предложенные министерством юстиции Латвии, предусматривают лишение латвийского гражданства лиц, оказавших значительную финансовую, материальную, пропагандистскую, технологическую или иную поддержку лицам, государствам или другим субъектам, что:

совершили деяния, в том числе преступления против мира, геноцид, преступления против безопасности человечества,

подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости демократических государств или конституционному устройству.

Версия поправок, предложенная Минюстом, также предполагает, что гражданство можно будет отобрать в случае, если человек сам участвовал в такого рода деятельности.

Лишать гражданство можно не всех

Следует отметить, что лишать гражданства можно будет в случае, если человек становится лицом без подданства, поэтому его можно отобрать только у граждан с двойным гражданством, но нельзя у лиц, поддерживающих военные преступления, в которых только гражданство Латвии.

Предполагается, что предоставление такой поддержки и участие в соответствующих мероприятиях должно быть установлено выводом органов государственной безопасности.

Согласно предложению МИДа в законопроекте предусмотрено, что решение о лишении гражданства будет принимать Административный районный суд, а обжаловать его можно в Верховном суде.

Постановление суда обжалованию не подлежит