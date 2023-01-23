Сначала министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс сообщил о понижении уровня дипломатических связей с Россией. Ответные меры будут введены с 24 февраля.

Внимание Россия высылает посла Эстонии, а Латвия сама снижает уровень дипломатического представительства

Что этому предшествовало

23 января в МИД был приглашен российский посол Михаил Ванин. Его проинформировали о решении правительства страны с 24 февраля 2023 года снизить уровень дипломатических отношений с Россией до уровня полномочных представителей.

Такое решение было принято в связи с продолжением полномасштабной военной агрессии против Украины, которая началась 24 февраля 2022 года, а также в знак солидарности с Эстонией и Литвой.

Следовательно, российский посол должен покинуть Латвию до 24 февраля 2023 года.

Как Латвия помогает Украине