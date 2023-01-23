Спершу міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс повідомив про зниження рівня дипломатичних зв'язків із Росією. Заходи впроваджуватимуть з 24 лютого.
Увага Росія висилає посла Естонії, а Латвія сама знижує рівень дипломатичного представництва
Що цьому передувало
23 січня до МЗС запросили російського посла Михайла Ваніна. Його поінформували про рішення уряду країни з 24 лютого 2023 року знизити рівень дипломатичних відносин з Росією до рівня повноважних представників.
Таке рішення прийняли у зв'язку з продовженням повномасштабної військової агресії проти України, яка розпочалася 24 лютого 2022 року, а також на знак солідарності з Естонією та Литвою.
Відтак, російський посол повинен покинути Латвію до 24 лютого 2023 року.
Як Латвія допомагає Україні
- 18 січня уряд Латвії оголосив про черговий пакет військової допомоги для України. Міністерка оборони Інара Мурнієце заявила про рішення найближчим часом відправити в Україну нові партії військової підтримки – зенітно-ракетні комплекси Stinger, гелікоптери, кулемети з боєприпасами і безпілотні літальні апарати.
- Після того, як під час "Рамштайну" 20 січня країни не схвалили рішення про танки для України очільники міністерств закордонних справ Литви, Латвії та Естонії зробили заяву щодо танків Leopard. Міністри закликали Німеччину негайно надати Україні танки Leopard.
- Також Латвія стала однією з 9 країн, які зобов'язались надавати Україні безпрецедентну допомогу для перемоги у війні. Латвія також інвестує величезні кошти в підготовку українських військових. У 2023 році країна планує провести військові навчання для близько 2 000 українських військових за різними програмами: від базової піхотної підготовки до спеціалізованих курсів.