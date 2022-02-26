Латвия закрывает воздушное пространство для российских авиакомпаний. Ранее соответствующее решение приняла Эстония.

Эстония заявила, что Европа должна быть решительной. Таави Аас – министр экономики и инфраструктуры – тогда призвал страны Балтии присоединиться к инициативе. Литва согласилась.

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Будьте уверены, воздушное пространство для российских рейсов закроют,

– говорится в сообщении.

Также в МИД Латвии приняли решение отозвать из Москвы латвийского посла Мариса Риэкстинша.

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