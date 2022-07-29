россиянам, поддерживающим войну против Украины, о выезде за границу в скором времени останется только мечтать. Цивилизованный мир не собирается принимать тех, кто поддерживает террористов.

Многие россияне понимают, что россия ожидает изоляция и возвращение в Средневековье, поэтому решают бежать в "ненавистную Европу". Страны ЕС понимают, какой контингент к ним направляется, поэтому принимает меры против вероятного "победобесия" в будущем.

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россияне подписывают документы об осуждении войны против Украины

Латвийские пограничники пропускают российских граждан в свою страну при наличии всех необходимых документов. Правда, только при одном условии: им нужно поставить подпись под документом, удостоверяющим, что они осуждают войну россии против Украины.

Таким образом, Служба государственной безопасности Латвии хочет сделать невозможными дальнейшие риски. Ранее для 62 россиян отказали во въезде в страну.

Российские иммигранты стали жаловаться. Якобы многие уже давно проживают в Латвии. Правоохранители ответили: все въезжающие с территории россии и беларуси подлежат усиленной проверке и подписи документов об осуждении войны против Украины.

Конечно, каждый может отказаться и наслаждаться боярышником в депрессивной стране-террористе. Запретить загнивать россиянам действительно не может никто, это едва ли не единственная их жизненная цель.

Большое количество иностранцев, которым было отказано во въезде в Латвию, открыто выражали свою поддержку военной агрессии россии против Украины и ее народа, используя типичные кремлевские военные пропагандистские месседжи,

– сообщили в Службе безопасности Латвии.

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