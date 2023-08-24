Зеленский вручил знаки отличия "Национальная легенда Украины": среди лауреатов – "Да Винчи"
Источник:Офис Президента
Президент Владимир Зеленский вручил награды Главы государства "Национальная легенда Украины". В церемонии также приняла участие первая леди Елена Зеленская.
Этим отличием президент награждает граждан, которые внесли весомый вклад в развитие национальной экономики, науки, образования, культуры, искусства, спорта, здравоохранения.
Его можно получить за активную благотворительную и общественную деятельность, личные заслуги в становлении независимой Украины, укреплении ее государственности, защите Отечества и служении украинскому народу.
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Зеленский вручил знаки отличия "Национальная легенда Украины"
Церемония вручения прошла в День Государственного флага Украины. Зеленский отметил, что сегодня важно знать символы, которые высоко ценят и храбро защищают защитники на фронте и весь народ Украины.
Таких символов у нас достаточно, но самое главное – наш флаг, наш гимн, Украина, наша земля, наши Вооруженные Силы, народ Украины. Среди всего нашего народа очень много выдающихся людей, очень достойных своего государства. И есть у нас легенды,
– заявил президент.
Он добавил, что награда – это благодарность гражданам за их самоотверженный труд, благодарность за то, что они прославляют или прославляли наше государство и историю.
"За то, что вы сегодня работаете, служите, защищаете наше государство, наши границы. Мы вам за это очень благодарны. Знайте, что вас высоко ценят. Весь народ вам благодарен – я с уверенностью это говорю. Слава вам и слава Украине!" – подчеркнул глава государства.
Смотрите видео с церемонии награждения
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В этом году лауреатами награды президента "Национальная легенда Украины" стали:
- Младший лейтенант, командир 1-го ОМБ "Волки Да Винчи" ВСУ Дмитрий "Да Винчи" Коцюбайло (посмертно), который с 2014 года активно участвовал в боях. Испытал тяжелое ранение, но через 3 месяца вернулся на фронт. Первый доброволец, которому присвоили звание Героя Украины. 7 марта 2023 года Дмитрий Коцюбайло погиб в боях за Бахмут.
- Нейрохирург Андрей Сирко, руководитель центра церебральной нейрохирургии Днепропетровской областной клинической больницы имени Мечникова в Днепре. Лично провел более 700 уникальных сверхсложных операций, спасших жизнь военнослужащим.
- Волонтер, руководитель фонда Leleka Foundation Ирина Гук, которая с 2014 года занимается тактической медициной – снабжением критически важных медицинских средств для защитников и гражданских.
- Японский волонтер Фуминори Цучико. С началом полномасштабного российского вторжения специально приехал в Украину, чтобы поддержать тех, кто был вынужден жить в харьковском метро, скрываясь от постоянных обстрелов. За свой счет открыл кафе, где организовал ежедневное бесплатное питание для горожан.
- Украинский тренер по художественной гимнастике, заслуженный тренер Украины, Герой Украины Альбина Дерюгина (посмертно). Организовала в Киеве школу художественной гимнастики "Школа Дерюгиных", которая приобрела мировую популярность. Воспитала ряд олимпийских чемпионок, чемпионок мира и Европы.
- Заслуженный журналист Украины, военный корреспондент, ведущий и сценарист Андрей Цаплиенко. С 2014 активно снимает эксклюзивный материал о войне в Украине. 25 марта 2022 года получил ранение во время выполнения редакционного задания в Черниговской области. Награжден орденом "За мужество" II и III степеней.
- Энергетик из Краматорска, инженер по эксплуатации линейной части магистрального газопровода Владимир Летенко. Из-за попадания ракеты в газовую трубу произошел пожар на газопроводе, ведущем к газораспределительной станции Углегорской ГРЭС. Столб огня достигал более 100 метров. Владимир под обстрелами остановил выброс газа и спас жизнь людей. Он также участвовал в разминировании Харьковской области.
- Украинский музыкант, певец, композитор, поэт, народный артист Украины Тарас Петриненко. Автор песни "Украина", которая стала своеобразным неофициальным гимном нашего государства. В этом году Тарасу Петриненко исполнилось 70 лет.
Смотрите фото с церемонии / Фото Офиса Президента