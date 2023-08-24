Зеленский вручил знаки отличия "Национальная легенда Украины": среди лауреатов – "Да Винчи"

Президент Владимир Зеленский вручил награды Главы государства "Национальная легенда Украины". В церемонии также приняла участие первая леди Елена Зеленская.

Этим отличием президент награждает граждан, которые внесли весомый вклад в развитие национальной экономики, науки, образования, культуры, искусства, спорта, здравоохранения.

Его можно получить за активную благотворительную и общественную деятельность, личные заслуги в становлении независимой Украины, укреплении ее государственности, защите Отечества и служении украинскому народу.

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Зеленский вручил знаки отличия "Национальная легенда Украины"

Церемония вручения прошла в День Государственного флага Украины. Зеленский отметил, что сегодня важно знать символы, которые высоко ценят и храбро защищают защитники на фронте и весь народ Украины.

Таких символов у нас достаточно, но самое главное – наш флаг, наш гимн, Украина, наша земля, наши Вооруженные Силы, народ Украины. Среди всего нашего народа очень много выдающихся людей, очень достойных своего государства. И есть у нас легенды,

– заявил президент.

Он добавил, что награда – это благодарность гражданам за их самоотверженный труд, благодарность за то, что они прославляют или прославляли наше государство и историю.

"За то, что вы сегодня работаете, служите, защищаете наше государство, наши границы. Мы вам за это очень благодарны. Знайте, что вас высоко ценят. Весь народ вам благодарен – я с уверенностью это говорю. Слава вам и слава Украине!" – подчеркнул глава государства.

Смотрите видео с церемонии награждения

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В этом году лауреатами награды президента "Национальная легенда Украины" стали:

Младший лейтенант, командир 1-го ОМБ "Волки Да Винчи" ВСУ Дмитрий "Да Винчи" Коцюбайло (посмертно), который с 2014 года активно участвовал в боях. Испытал тяжелое ранение, но через 3 месяца вернулся на фронт. Первый доброволец, которому присвоили звание Героя Украины. 7 марта 2023 года Дмитрий Коцюбайло погиб в боях за Бахмут.

(посмертно), который с 2014 года активно участвовал в боях. Испытал тяжелое ранение, но через 3 месяца вернулся на фронт. Первый доброволец, которому присвоили звание Героя Украины. 7 марта 2023 года Дмитрий Коцюбайло погиб в боях за Бахмут. Нейрохирург Андрей Сирко , руководитель центра церебральной нейрохирургии Днепропетровской областной клинической больницы имени Мечникова в Днепре. Лично провел более 700 уникальных сверхсложных операций, спасших жизнь военнослужащим.

, руководитель центра церебральной нейрохирургии Днепропетровской областной клинической больницы имени Мечникова в Днепре. Лично провел более 700 уникальных сверхсложных операций, спасших жизнь военнослужащим. Волонтер, руководитель фонда Leleka Foundation Ирина Гук , которая с 2014 года занимается тактической медициной – снабжением критически важных медицинских средств для защитников и гражданских.

, которая с 2014 года занимается тактической медициной – снабжением критически важных медицинских средств для защитников и гражданских. Японский волонтер Фуминори Цучико . С началом полномасштабного российского вторжения специально приехал в Украину, чтобы поддержать тех, кто был вынужден жить в харьковском метро, скрываясь от постоянных обстрелов. За свой счет открыл кафе, где организовал ежедневное бесплатное питание для горожан.

. С началом полномасштабного российского вторжения специально приехал в Украину, чтобы поддержать тех, кто был вынужден жить в харьковском метро, скрываясь от постоянных обстрелов. За свой счет открыл кафе, где организовал ежедневное бесплатное питание для горожан. Украинский тренер по художественной гимнастике, заслуженный тренер Украины, Герой Украины Альбина Дерюгина (посмертно). Организовала в Киеве школу художественной гимнастики "Школа Дерюгиных", которая приобрела мировую популярность. Воспитала ряд олимпийских чемпионок, чемпионок мира и Европы.

(посмертно). Организовала в Киеве школу художественной гимнастики "Школа Дерюгиных", которая приобрела мировую популярность. Воспитала ряд олимпийских чемпионок, чемпионок мира и Европы. Заслуженный журналист Украины, военный корреспондент, ведущий и сценарист Андрей Цаплиенко . С 2014 активно снимает эксклюзивный материал о войне в Украине. 25 марта 2022 года получил ранение во время выполнения редакционного задания в Черниговской области. Награжден орденом "За мужество" II и III степеней.

. С 2014 активно снимает эксклюзивный материал о войне в Украине. 25 марта 2022 года получил ранение во время выполнения редакционного задания в Черниговской области. Награжден орденом "За мужество" II и III степеней. Энергетик из Краматорска, инженер по эксплуатации линейной части магистрального газопровода Владимир Летенко . Из-за попадания ракеты в газовую трубу произошел пожар на газопроводе, ведущем к газораспределительной станции Углегорской ГРЭС. Столб огня достигал более 100 метров. Владимир под обстрелами остановил выброс газа и спас жизнь людей. Он также участвовал в разминировании Харьковской области.

. Из-за попадания ракеты в газовую трубу произошел пожар на газопроводе, ведущем к газораспределительной станции Углегорской ГРЭС. Столб огня достигал более 100 метров. Владимир под обстрелами остановил выброс газа и спас жизнь людей. Он также участвовал в разминировании Харьковской области. Украинский музыкант, певец, композитор, поэт, народный артист Украины Тарас Петриненко. Автор песни "Украина", которая стала своеобразным неофициальным гимном нашего государства. В этом году Тарасу Петриненко исполнилось 70 лет.

Первая торжественная церемония вручения награды президента "Национальная легенда Украины" состоялась 22 августа 2021 года в канун 30-летия независимости Украины. С началом полномасштабного вторжения ею начали чествовать тех, кто своим трудом спасает, защищает и обеспечивает жизнь – военных, медиков, волонтеров, энергетиков, работников "Укрзализныци", которые осуществляли эвакуацию.

Смотрите фото с церемонии / Фото Офиса Президента