Лавров демонстрирует непонимание переговорного процесса, – МИД

Сергей Лавров заявил, что "вопросы Крыма и Донбасса решены". В Министерстве иностранных дел ответили, что российский министр демонстрирует непонимание текущего переговорного процесса.

Речник министра иностранных дел Олег Николенко отреагировал на высказывания главы российского зарубежного ведомства об оккупированных Крыме и части Донбасса.

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Лавров не понимает процесс переговоров

Сергей Лавров демонстрирует непонимание переговорного процесса,

– заявил Николенко.

Он подчеркнул, что вопросы Крыма и Донбасса будут окончательно решены после того, как Украина восстановит над ними свой суверенитет. В ходе переговоров в Стамбуле украинская делегация представила свои предложения по достижению этой цели.

Напомним, ранее министр из государства-агрессора сказал, что считает прогрессом в переговорном процессе "понимание украинскими коллегами того, что вопросы Крыма и Донбасса окончательно решены".

Заметим, что россиянам, по словам украинских переговорщиков, в ходе встречи приходится объяснять абсурдность их пропаганды буквально по пунктам.

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