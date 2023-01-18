Об этом 24 Каналу рассказала белорусская оппозиционная журналистка Наталья Радина. Белорусы настроены против войны и будут сдаваться в плен в случае наступления на Украину.

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Стало известно, что министр иностранных дел России Сергей Лавров 19 января прилетит в Минск.

Радина убеждена, что на этой встрече будет обсуждаться синхронизация дальнейших действий против Украины, ведь военные и дипломатические ведомства обеих стран работают синхронно. Она считает режимы Беларуси и России союзниками в войне, а Александра Лукашенко соагрессором против Украины.

Наступление – вопрос времени

Журналистка согласна с информацией исследователя Гудзонского института в США Люком Коффи, который убежден, что повторное нападение с территории Беларуси на Украину – это вопрос времени.

Когда это произойдет трудно, сегодня белорусские военные называют февраль, возможно, конец февраля. Точной даты, конечно, и они, и мы не можем знать. Мы понимаем, что приказ будет отдаваться в последний момент,

– добавила спикер.

Для нее очевидно, пока в Беларуси у власти путинские приспешники, пока ее территория используется как российский плацдарм для нападения на Украину, как полигон для обучения российских резервистов – всегда будет угроза нападения на Украину.

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Настроения белорусских военных

По словам Радиной, белорусы не хотят участвовать в этой войне.

Мы следим за настроениями среди белорусских военнослужащих, и абсолютное большинство не хочет участвовать в военных действиях на территории Украины,

– добавила журналистка.

Она подчеркнула, что в Беларуси происходит идеологическое увещевание белорусского войска. Все большее количество русских военных появляется на территории страны. Хотя официально сообщается о 9-11 тысячах военных, на самом деле можно говорить о десятках тысяч, отметила Радина.

Белорусские военные тревожны и предполагают, что белорусская армия все-таки будет использована в военных действиях против Украины, добавила спикер. Нападение может происходить с территории Беларуси или с территории России. В настоящее время военные опасаются, что их будут отправлять через Россию в Украину на оккупированной территории.

"Настроение тревожное. Многие думают, как в случае вступления в войну переходить на сторону Украины, как сдаваться в плен. И я очень надеюсь, что абсолютное большинство это сделает", – резюмировала белорусская журналистка.

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