Про це 24 Каналу розповіла опозиційна білоруська журналістка Наталія Радіна. Білоруси налаштовані проти війни і будуть здаватися у полон в разі наступу на Україну.

До теми Російські війська розгортаються на одному з полігонів Білорусі: що показують супутникові знімки

Стало відомо, що міністр закордонних справ Росії Сєргєй Лавров 19 січня прилетить до Мінська.

Радіна переконана, що на цій зустрічі буде обговорюватися синхронізація подальших дій проти України, адже військові та дипломатичні відомства обох країн працюють синхронно. Вона вважає режими Білорусі та Росії союзниками у війні, а Алєксандра Лукашенка співагресором проти України.

Наступ – питання часу

Журналістка погоджується з інформацією дослідника Гудзонського інституту у США Люком Коффі, який переконаний, що повторний напад з території Білорусі на Україну – це питання часу.

Коли це відбудеться сказати важко, сьогодні білоруські військові називають лютий, можливо, кінець лютого. Точної дати, звичайно, і вони, і ми знати не можемо. Ми розуміємо, що наказ буде віддаватися в останній момент,

– додала спікерка.

Для неї очевидно, поки у Білорусі при владі путінські поплічники, поки її територія використовується як російський плацдарм для нападу на Україну і як полігон для навчання російських резервістів – завжди буде загроза нападу на Україну.

Радіна про роль Білорусі у війні: дивитись відео

Настрої білоруських військових

За словами Радіної, білоруси не хочуть брати участь у цій війні.

Ми слідкуємо за настроями серед білоруських військовослужбовців, і абсолютна більшість не хоче брати участь у воєнних діях на території України,

– додала журналістка.

Вона підкреслила, що в Білорусі відбувається ідеологічне напучення білоруського війська. Все більша кількість російських військових з'являється на території країни. Хоча офіційно повідомляється про 9 — 11 тисяч військових, насправді можна говорити про десятки тисяч, зауважила Радіна.

Білоруські військові мають тривожні настрої і припускають, що білоруська армія все-таки буде використана у військових діях проти України, додала спікерка. Напад може відбуватися з території Білорусі, або з території Росії. Нині військові побоюються, що їх будуть відправляти через Росію в Україну на окупованій території.

"Настрій тривожний. Багато хто думає, як у випадку вступу у війну переходити на сторону України, як здаватися в полон. І я дуже сподіваюся, що абсолютна більшість це зробить", – резюмувала білоруська журналістка.

Білорусь та Росія посилюють співпрацю