Лавров готов стать свидетелем в Международном трибунале: как понять его странные сигналы SOS

Многие удивлены. Не нужно удивляться. Все логично. Я убежден, что таким образом Сергей Викторович Лавров сигнализирует – "Пора!" Пора его эвакуировать, он готов быть свидетелем в Международном трибунале. Очевиднее не бывает.

Зачем Лавров так откровенно клеит дурака

Господин Лавров за годы службы обеспечил себе определенное уважение среди иностранных партнеров как профессионал. Вор, подручный воров, но профессионал.

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Первый колокольчик "уберите меня отсюда" раздался в момент, когда МИД РФ официально (!) слив переписку с французскими и немецкими партнерами в пределах "нормадского формата" (помните такой?).

Это была первая явная попытка самодисквалификации Лаврова из кресла министра иностранных дел. Ибо Лавров был ценен тем, что с ним разговаривали на Западе. Если с ним не разговаривают, нет особого смысла удерживать его в должности.

Когда господин Лавров, по слухам, мягко говоря, не самый чистый ариец по происхождению, начинает философствовать по этническим темам – это продолжение курса на самодисквалификацию. Теперь любой министр иностранных дел и даже условный Штайнмайер постыдится без нужды общаться с Лавровым.

Нового Риббентропа превзошел Соловьев

Самым глупым на этом фоне выглядит пропагандист Владимир Соловьев. Как вы помните, он обвинил руководство ЕС в антисемитизме и подражании Гитлеру после введения персональных санкций и отжима виллы на озере Комо. Мол, совсем сошли с ума, против еврея санкции вводить?!

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Лавров и его ведомство, обвинив Израиль в поддержке "неонацистов", явно преодолели пределы разумного. Они могут списать все на состояние аффекта, и им поверят (в обмен на деятельное раскаяние). А пропагандист Соловьев обвинил в гитлеризме конкретных чиновников, которые наверняка обидятся. К тому же, согласно Лаврову, еврей Соловьев может быть плохим человеком и подпадать под санкции.

В общем беспорядочные обвинения со стороны России в неонацизме и поддержке его лишь убеждают обвиняемых во мнении, что все крепко поехали мозгами и пора распылять с помощью специально обученных птиц что-то успокаивающее.

Потому что россияне уже взрывают свои склады с боеприпасами, мосты и нефтебазы. Смотри, подорвут что-нибудь действительно серьезное.

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