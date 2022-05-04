Навіщо Лавров так відверто клеїть дурня

Пан Лавров за роки служби забезпечив собі певну повагу серед іноземних партнерів як професіонал. Злодій, підручний злодіїв, але професіонал.

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Перший дзвіночок "заберіть мене звідси" пролунав у момент, коли МЗС РФ офіційно (!) злив листування з французькими та німецькими партнерами в межах "нормадського формату" (пам'ятаєте такий?).

Це була перша явна спроба самодискваліфікації Лаврова із крісла міністра закордонних справ. Бо Лавров був цінний тим, що з ним розмовляли на Заході. Якщо з ним не розмовляють, немає особливого сенсу утримувати його на посаді.

Коли пан Лавров, з чуток, м'яко кажучи, не найчистіший арієць за походженням, починає філософствувати на етнічні теми – це продовження курсу на самодискваліфікацію. Бо тепер будь-який міністр закордонних справ і навіть умовний Штайнмаєр посоромиться без потреби спілкуватися з Лавровим.

Нового Ріббентропа перевершив Соловйов

Найдурнішим на цьому тлі тепер виглядає пропагандист Володимир Соловйов. Як ви пам'ятаєте, він звинуватив керівництво ЄС в антисемітизмі та наслідуванні Гітлера після введення персональних санкцій та віджимання вілли на озері Комо. Мовляв, зовсім збожеволіли, проти єврея санкції вводити?!

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Лавров та його відомство, звинувативши Ізраїль у підтримці "неонацистів", явно подолали межі розумного. Вони можуть списати все на стан афекту, і їм повірять (в обмін на діяльне каяття). А пропагандист Соловйов звинуватив у гітлеризмі конкретних чиновників, які, напевно, образяться. До того ж, згідно з Лавровим, єврей Соловйов може бути поганою людиною і підпадати під санкції.

Загалом безладні звинувачення з боку Росії в неонацизмі та підтримці його лише переконують обвинувачених у думці, що там усі міцно поїхали мізками і настав час розпорошувати за допомогою спеціально навчених птахів щось заспокійливе.

Бо росіяни вже підривають свої склади з боєприпасами, мости та нафтобази. Дивися, підірвуть щось справді серйозне.

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