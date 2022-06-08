Лавров нахамил украинскому журналисту, который спросил об угнанном из Украины зерне

Россияне похитили в Украине сотни тысяч тонн зерна и увезли их в Сирию. Сами же кафиры пытаются оправдать войну против Украины и притворяться, что не совершают ужасных преступлений.

Российские кафиры пытаются разграбить в Украине все, до чего у них дотягиваются руки. Особые усилия они вкладывают в воровство зерна, чтобы потом шантажировать цивилизованный мир, который может страдать от голода.

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Очередная ложь Лаврова

Определить, когда глава российского МИД Сергей Лавров лжет, очень просто – он должен только говорить. Такова уж работа у того, кто провозглашает "дипломатическую" позицию страны-террориста.

Известно, что российские кафиры украли у украинских фермеров сотни тысяч тонн зерна. Награбленное они вывозят в Россию или транспортируют в Крым, а затем – кораблем в Сирию. О других мародерствах россиян говорить уже даже не приходится. Они пытаются украсть все, начиная металлопрокатом в портах Мариуполя, и заканчивая стиралками, унитазами и кухонными принадлежностями.

На брифинге после встречи с главой турецкого МИДа Мевлютом Чавушоглу Лавров заявил, что готов рассматривать варианты коридоров для украинского зерна в Черном море. Когда же украинский журналист спросил его, что кроме зерна российские кафиры уже успели вывезти из Украины, Лавров в привычном для себя стиле начал хамить, ведь ни на что другое россияне просто не способны.

У вас все время голова болит о том, где бы что-то утащить, и думаете, что все так делают? Мы занимаемся реализацией целей, которые были объявлены публично – избавить Восток от давления "неонацистского" режима. А зерно может свободно транспортироваться в пункты назначения,

– заявил Лавров.

Также он соврал о том, что Россия не препятствует Черному морю, а вывоз зерна зависит от решения Киева.

"Для этого нужно, чтобы господин Зеленский дал команду, если он еще чем-то там командует, чтобы разрешили иностранным и украинским судам выйти в Черное море", – заявил глава российского МИД.

Также Лавров попытался умалять масштабы вызванной россиянами катастрофы. В его больной голове каким-то совершенно непонятным образом доля украинского зерна на глобальном рынке начала составлять 1%.

Наши западные коллеги и украинские пытаются внести вывоз украинского зерна в разряд всемирной катастрофы. Хотя доля этого зерна меньше 1% мирового производства пшеницы и злаковых. Поэтому никакого отношения к продовольственному кризису вывоз зерна из Украины не имеет,

– придумал Лавров.

Что ж, уже не в первый раз Россия пытается скрыть свои преступления и умалять их масштабы. Они забывают, что современный мир – это не та Северная Корея, в которую они превращают свою страну, поэтому все их преступления фиксируются, а ответственность обязательно наступит.

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