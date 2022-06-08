Російські окупанти намагаються розграбувати в Україні все, до чого в них дотягуються руки. Особливі зусилля вони вкладають у крадіжку зерна, щоб потім шантажувати цивілізований світ, який може потерпати від голоду.

Читайте також Українцям повістки можуть вручати на роботі, вулиці та блокпостах, – Сухопутні війська

Чергова брехня Лаврова

Визначити, коли голова російського МЗС Сергій Лавров бреше, вкрай просто – він мусить лише говорити. Така вже робота в того, хто проголошує "дипломатичну" позицію країни-терориста.

Відомо, що російські окупанти вкрали в українських фермерів сотні тисяч тонн зерна. Награбоване вони вивозять у Росію, або транспортують до Криму, а після того – кораблем в Сирію. Про інші мародерства росіян говорити вже навіть не доводиться. Вони намагаються вкрасти абсолютно усе, починаючи металопрокатом у портах Маріуполя, й закінчуючи пралками, унітазами та кухонним приладдям.

На брифінгу після зустрічі з главою турецького МЗС Мевлютом Чавушоглу Лавров заявив, що готовий розглядати варіанти коридорів для українського зерна у Чорному морі. Коли ж український журналіст запитав у нього, що окрім зерна російські окупанти вже встигли вивезти з України, Лавров у звичному для себе стилі почав хамити, адже ні на що інше росіяни просто не здатні.

У вас увесь час голова болить про те, де б щось поцупити, і думаєте, що всі так роблять? Ми займаємося реалізацією цілей, які були оголошені публічно – позбавити Схід України від тиску "неонацистського" режиму. А зерно може вільно транспортуватись у пункти призначення,

– заявив Лавров.

Також він збрехав про те, що Росія не чинить жодних перешкод у Чорному морі, а вивезення зерна залежить від рішення Києва.

"Для цього потрібно, щоб пан Зеленський дав команду, якщо він ще чимось там командує, щоб дозволили іноземним та українським судам вийти у Чорне море", – заявив очільник російського МЗС.

Також Лавров спробував применшити масштаби спричиненої росіянами катастрофи. У його хворій голові якимось абсолютно незрозумілим чином доля українського зерна на глобальному ринку почала становити 1%.

Наші західні колеги та українці намагаються внести вивезення українського зерна у розряд всесвітньої катастрофи. Хоча доля цього зерна менша як 1% від світового виробництва пшениці та злакових. Тому жодного стосунку до продовольчої кризи вивезення зерна з України не має,

– вигадав Лавров.

Що ж, вже не вперше Росія намагається приховати свої злочини та применшити їх масштаби. Вони забувають, що сучасний світ – це не та Північна Корея, в яку вони перетворюють свою країну, тому всіх їх злочини фіксуються, а відповідальність обов'язково настане.

Фейли росіян: останні новини

У Росії учнів школи бойових мистецтв вирішили "накачати" дітей патріотизмом. Для цього вони не вигадали нічого кращого, аніж як "повісити" Зою Космодем'янську.

У Бєлгородській області знову сталася "бавовна" – горів склад з боєприпасами. Окупанти списали все на "недбалість".

Дивіться також – Меркель досі плазує перед Путіним та не вважає помилкою його "умиротворення"