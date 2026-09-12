Лавров назвал приглашение Зеленского в Москву "огромным жестом доброй воли"

Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал возможность встречи Владимира Зеленского и Владимира Путина, предложив президенту Украины приехать в Москву. Российский чиновник назвал это предложение жестом доброй воли и заявил об отсутствии планов по прекращению войны на время переговоров.

Об этом он заявил в комментарии для российских СМИ.

Что известно о реакции России на возможную встречу Зеленского и Путина?

В дипломатическом ведомстве России отреагировали на инициативу провести встречу лидеров Украины и России в США.

"По этому поводу, на мой взгляд, уже высказался Дмитрий Песков. Приглашение этому человеку было направлено. Если он хочет встречаться, то пусть приезжает", – сказал глава российского МИД Сергей Лавров.

Российский чиновник отметил, что Москва якобы открыта для переговорного процесса с Украиной. Однако он сразу подчеркнул, что на время проведения возможных переговоров Россия не будет прекращать развязанную войну.

Москва отказывается от переговоров на нейтральной территории

"И это уже огромный жест доброй воли с нашей стороны, потому что он так и не отменил свой указ о запрете контактов с Путиным и его командой. Так что доброй воли у нас хватает, а у него, как я понимаю, хватает злых черт", – вызывающе добавил Лавров.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков также заявил, что в случае желания встретиться с Путиным украинский президент должен прибыть в столицу России.

В то же время помощник главы Кремля Юрий Ушаков сообщил, что возможность поездки российского диктатора на саммит G20 в Майами пока даже не обсуждалась.

Как уже сообщалось на нашем сайте, Владимир Зеленский объявил о готовности прибыть на саммит G20 в США и встретиться с российским лидером, если тот примет участие в мероприятии. Украина неоднократно предлагала провести прямые переговоры на нейтральной территории, однако Москва каждый раз отказывается от такого предложения.