Это начало настоящей войны, – Лавров об обвинениях в адрес России в связи с инцидентом с дроном в Лейпциге
1 сентября Германия официально обвинила Россию в августовском инциденте с дроном вблизи украинского грузового самолета в аэропорту "Лейпциг/Галле". Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что эти обвинения – "по сути, начало настоящей войны".
Его слова цитируют российские СМИ.
Что сказал Лавров
Лавров решил, что якобы никто не разбирался в том, чьим был этот дрон.
Лейпциг, аэропорт… Нашли какой-то там дрон. Сказали, что это российский дрон, никто не стал разбираться. Это, в общем, по сути, начало настоящей войны,
– заявил он.
Глава российского МИД сравнил эту ситуацию со Второй мировой войной.
"Изгнали генеральное консульство из Бонна, объявили, что они расторгли соглашение. "Русский дом" в Берлине закрывают. Я помню, что перед началом Второй мировой войны, Великой Отечественной войны, точнее, немцы тоже закрывали свои дипломатические представительства", – заявил Лавров.
Напомним, что в ответ на закрытие "Русского дома" Россия объявила о полном закрытии немецких филиалов Института Гете.
Тогда Лавров сказал, что в противном случае россияне не будут уважать самих себя, если эти учреждения продолжат работать в России.