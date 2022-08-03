лавров в упорной критике США и визита Пелоси на Тайвань уже успел приплести Украину

российским властям повсюду грезится "украинский след". Так глава мид россии сергей лавров так упорно критиковал политику США относительно ситуации с Тайванем, что нашел там сходство с украинской ситуацией.

Комментарий лаврова по поводу визита Нэнси Пелоси на Тайвань распространили российские СМИ, информирует 24 канал. Глава МИД государства-агрессора убеждает, что, мол, Вашингтон "создал раздражитель на пустом месте".

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лавров увидел сходство между Тайванем и Украиной

Это отражает ту же линию касательно украинской ситуации. Стремление показать вседозволенность – что хочу, то и ворочу,

– добавил лавров.

Визит главы Палаты представителей США в Тайвань глава российского дипведомства назвал "дикой акцией". Мол, Вашингтон хочет доказать миру свою безнаказанность и ни во что не ставит другие страны.

Присоединилась к критике и мария захарова

Решила не отставать от своего руководителя и представительница мид оккупантов мария захарова. Ничего нового она не сказала, только повторила за лавровым фразы с короткой сутью "США ни на копейку не ценят своих партнеров".

Будь то ближайшие союзники, стратегические союзники, или партнеры, или страны, с которыми развиваются отношения в разных направлениях – им все равно,

– свирепствовала Захарова.

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Позиция россиян по росту напряженности между Китаем и Тайванем:

Несмотря на то, что россия несет в войне в Украине большие потери, как в живой силе, так и в технике, Москва заявила о готовности помочь Китаю.

мид россии сразу же обвинил США в провокациях и пригрозил, что после визита Пелоси на Тайвань "гегемония Америки закончится".

Обозреватели утверждают, что россиянам выгодна война между Китаем и Тайванем, ведь тогда отвлечется внимание мира от войны в Украине.

Смотрите в видео – готов ли Китай к противостоянию с США: