Сергей Лавров пожаловался австрийскому министру на Украину. Мол, Киев внес изменения в законодательство, которые сделали невозможным выполнение Кремлем минских договоренностей.

Такое заявление-исправление относительно минских договоренностей министр иностранных дел России Сергей Лавров сделал во время встречи с австрийским коллегой Александром Шалленбергом в Вене.

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Лавров считает, что Россия не может выполнять минские договоренности из-за того, что Украина внесла изменения в законодательство.

Принятые законы, по мнению главы МИД России, не позволяют Киеву выполнить такие обязательства как амнистия боевиков и проведение выборов на Донбассе. Лавров уточнил, что украинские власти якобы не хотят этого делать.

Очередное искажение понятий от Москвы

Минские договоренности не работают только из-за того, что Россия не хочет выполнять свою часть обязанностей. Государство-агрессор системно блокирует переговоры и выдвигает свои условия.

Кроме того, во время своего выступления Лавров назвал Крымскую платформу, которую посетили представители более 40 стран, "ненастоящим западом". В то же время не признан почти ни одной страной так называемый "референдум", который оккупанты проводили в Крыму в 2014 году, "реальным волеизъявлением".