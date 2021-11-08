Лавров отказался от участия во встрече глав МИД нормандской четверки
Источник:24 канал
Кремль отказался принять участие во встрече нормандской четверки. Речь шла о переговорах на уровне глав МИД Украины, Франции, Германии и России.
Россия отказалась от нормандской встречи на уровне министров, которую предлагали провести 11 ноября. Об этом 8 ноября заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции.
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Лавров отказался от встречи
Лавров заверил, что якобы для них важна не сама встреча, а содержание. Политик заявил, что Кремль направил во Францию, Германию и Украину 29 октября проект итогового документа нормандской встречи, но до сих пор не получил реакции.
Кроме того, в конце сентября Лавров рассказал, что встречался с главой МИД Франции Жан-Ивом Ле Дрианом и предложил провести встречу 11 ноября.
Я ему сказал, что мы хотели бы получить реакцию наших коллег на предложения... однако на днях мы вновь получили совместное послание глав МИД Германии и Франции, где 11 ноября обозначено как чуть ли не безальтернативная дата,
– заявил Лавров.
Он добавил, что Россия направила "дополнительные аргументы, чтобы заняться не планированием мероприятий для галочки, и перечислили шаги Киева для торпедирования минских договоренностей".
Встреча в нормандском формате: последние новости
- 8 ноября Сергей Никифоров заявил, что дальнейшая работа нормандского формата с участием Украины, Франции, Германии и России – под вопросом.
- Ведь, по его словам, стороны никак не могут договориться относительно следующего саммита на самом высоком уровне. Даже министры пока не встречаются.
- В конце октября Россия обратилась к Украине, Франции и Германии с предложением провести нормандскую встречу. Страна-агрессор ожидала ответа государств.
- Перед тем глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что министерства иностранных дел стран "нормандской четверки" готовы к проведению переговоров. Есть одно исключение – министр иностранных дел России Сергей Лавров. Именно от его решения зависит, когда состоится встреча.