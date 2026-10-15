В Кремле отреагировали на новый предполагаемый "мирный план" из 4 пунктов для Украины

В Москве уже отреагировали на информацию о новых американских инициативах по прекращению войны, о которых писали СМИ.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Кремль знакомится с появляющейся в прессе информацией о возможном плане, но официальных предложений не получал. Об этом сообщает российское пропагандистское агентство "Интерфакс".

Как Лавров высказался о новом предполагаемом "мирном плане"?

По словам главы российского МИД, в обнародованных деталях предполагаемого плана нет предложений о том, как достичь долгосрочного и устойчивого мира, а не только перемирия. В то же время он заявил, что Москва не получала официальных предложений.

Ранее The Washington Post сообщила, что США планируют продвигать комплекс инициатив для завершения войны. По данным издания, речь идет о восстановлении Украины, гарантиях безопасности, прекращении огня вдоль линии фронта и договоренностях в сфере энергетики.

Эти инициативы могли обсуждаться 9 октября на встрече в Майами с участием американских представителей Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера, а также делегаций Украины и Европы. В то же время советник президента Украины по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин предостерег от восприятия этой утечки как согласованной позиции всех участников встречи.

Это не "США и европейские страны". Это изложение точки зрения части американской команды на встречу во Флориде, где присутствовали американцы, украинцы и европейцы. Неплохой пиар со стороны США,

– отметил Литвин.

Напомним, Лавров и ранее отвергал возможность временного прекращения огня, утверждая, что пауза якобы позволит Украине получить дополнительное вооружение. Об этом он заявил и 15 октября, объясняя позицию России относительно перемирия.

Украина, со своей стороны, заявляла о готовности к энергетическому прекращению огня при условии зеркальных шагов со стороны России. В то же время российские войска продолжают совершать атаки на украинскую критическую инфраструктуру.

