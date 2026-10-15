Очільник МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що Кремль ознайомлюється з інформацією про ймовірний план, яка з'являється у пресі, але офіційних пропозицій не отримував. Про це повідомляє російське пропагандистське агентство "Интерфакс".

Як Лавров висловився про новий ймовірний "мирний план"?

За словами очільника російського МЗС, в оприлюднених деталях імовірного плану немає пропозицій щодо того, як досягти довгострокового та стійкого миру, а не лише перемир'я. Водночас він заявив, що Москва не отримувала офіційних пропозицій.

Раніше The Washington Post повідомило, що США планують просувати комплекс ініціатив для завершення війни. За даними видання, йдеться про відбудову України, безпекові гарантії, припинення вогню вздовж лінії фронту та домовленості у сфері енергетики.

Ці ініціативи могли обговорюватися 9 жовтня на зустрічі в Маямі за участі американських представників Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера, а також делегацій України та Європи. Водночас радник президента України з питань комунікацій Дмитро Литвин застеріг від сприйняття витоку як узгодженої позиції всіх учасників зустрічі.

Це не "США та європейські країни". Це переказ погляду частини американської команди на зустріч у Флориді, де були американці, українці, європейці. Непоганий піар американської сторони,

– зазначив Литвин.

Нагадаємо, Лавров і раніше відкидав можливість тимчасового припинення вогню, стверджуючи, що пауза нібито дозволить Україні отримати додаткове озброєння. Про це він заявив і 15 жовтня, пояснюючи позицію Росії щодо перемир'я.

Україна зі свого боку заявляла про готовність до енергетичного припинення вогню за умови дзеркальних кроків Росії. Водночас російські війська продовжують атакувати українську критичну інфраструктуру.

