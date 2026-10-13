Про це він заявив у коментарі журналістам, передає 24 Канал.

Що сказали в Офісі президента про "мирний план"?

Литвин спростував твердження про те, що оприлюднені матеріали є узгодженою позицією США та європейських держав.

Це не "США та європейські країни". Це переказ погляду частини американської команди на зустріч у Флориді, де були американці, українці, європейці. Непоганий піар американської сторони,

– зазначив радник президента України з комунікацій Дмитро Литвин.

Чотири пункти американської пропозиції

Видання Washington Post оприлюднило дані, що США та Європа нібито розробляють спільний проєкт врегулювання війни. Документ передбачає фінансові та безпекові вигоди для обох сторін, але не відповідає повним військовим цілям жодної з них.

За даними медіа, дипломатична рамка включає чотири основні напрями. Серед них – масштабна програма відбудови України за участю Світового банку, а також надання Києву гарантій безпеки від США й Європи.

Інші два блоки стосуються фіксації припинення вогню уздовж наявної лінії зіткнення та відновлення енергетичної співпраці з Росією. Зокрема, розглядається можливість транспортування російських вуглеводнів до Європи та скасування частини економічних обмежень.

Переговори за участю американських переговорників Джареда Кушнера та Стіва Віткоффа відбувалися у штаті Флорида. До консультацій долучилися представники України, Великої Британії, Франції та Німеччини.

Як раніше повідомлялося на нашому сайті, українська переговорна група повернулася зі США раніше запланованого терміну, завершивши консультації в Маямі. Дипломатичні контакти проходили на тлі заяв президента США Дональда Трампа про намір послабити санкційний тиск на російські нафтопродукти.