Слова російського дипломата цитують пропагандистські медіа.

Що вигадали у Кремлі?

Окрім страху перед посиленням ЗСУ, представник Кремля також поскаржився на політичні вимоги Києва. Так, Лавров назвав абсолютно неприйнятними умови Володимира Зеленського щодо проведення виборів.

Це вже не перша подібна заява російського посадовця за останні дні. Раніше Сергій Лавров цинічно заявляв, що український президент нібито взагалі "не заслужив на перепочинок".

Тоді він також виправдовував відмову від тимчасового перемир'я тим, що Європа використає цей час для передачі Україні нових партій зброї.

На такі закиди Москви вже відреагували в українському зовнішньополітичному відомстві. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга наголосив, що кожна подібна заява лише поповнює доказову базу для міжнародного правосуддя.

За його словами, очільник російського МЗС уже давно гарантував собі місце на лаві підсудних Спеціального трибуналу за злочин агресії.

Як вже повідомлялося на нашому сайті, Україна зі свого боку підтверджувала готовність до енергетичного припинення вогню. Володимир Зеленський зазначав, що Київ згоден на реальні кроки для деескалації, якщо Росія відповість дзеркально, однак Москва продовжує ігнорувати ці пропозиції та щодня атакує критичну інфраструктуру.