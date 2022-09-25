Лавров перепутал Луганскую область с государством Лаос и отметился другими абсурдами в ООН

Сергей лавров продолжает демонстрировать, что окончательно выпал из реальности. В этот раз он отметился рядом абсурдных заявлений во время выступления в ООН.

Детали об "эпическом" выступлении лаврова

Лавров, который в итоге все-таки получил визу США для участия в Генассамблее ООН, похоже, забыл дома таблетки для памяти. Потому что во время выступления заявил о каком-то мифическом референдуме на территории Харьковской области. Это при том, что герои ВСУ гнали оттуда оккупантов так, что у них земля под ногами горела.

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Кроме того, лавров спутал Луганскую область с Лаосом. Временно оккупированную территорию Украины глава российского мид назвал "Лаоской областью". Также лавров только со второй попытки смог правильно назвать Запорожскую область.

На десерт российский министр заявил, что так называемых референдумов не было бы, если бы Владимир Зеленский "не начал выгонять россиян". Похоже, в этот момент фантазия подвела лаврова, потому что никаких деталей такой "эпической" ситуации он не придумал.

Также лавров разошелся настолько, что открыто угрожал "ядерной доктриной". Дмитрий Кулеба – глава МИД Украины – заявил, что Украина не будет поддаваться, и призвал мир не терпеть таких угроз.

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