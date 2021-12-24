Лавров пригрозил масштабным конфликтом в Европе из-за ракет НАТО в Украине

Глава МИД России Сергей Лавров заявил о вероятности масштабного конфликта в Европе. Все якобы из-за "втягивания Украины в НАТО".

В частности в Кремле цинично заявили, что якобы нужно прежде всего снизить градус конфронтации. По мнению США, он вызван тем, как "американские коллеги занимаются своими украинскими протеже".

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Лавров боится "втягивания Украины в НАТО"

Курс на втягивание Киева в НАТО с перспективой появления у наших границ ударных ракетных комплексов создает неприемлемые угрозы безопасности России, провоцируя серьезные военные риски для всех вовлеченных сторон, вплоть до масштабного конфликта в Европе,

– заявил Лавров.

Так он вспомнил разговор Джо Байдена и Путина. По мнению Путина, он в основном касался – якобы "украинского кризиса и отсутствия прогресса в выполнении минских соглашений".

Кратко о последних новостях касательно НАТО и России

Во время разговора с Джо Байденом Владимир Путин требовал гарантий относительно не расширения НАТО. Глава Белого дома ответил и подчеркнул, что никто не имеет права диктовать Альянсу, кому становиться его членами.

Впоследствии у Путина жаловались из-за этого и заявляли о "недружественном" НАТО. В частности вступление Украины в НАТО он назвал чувствительной темой, ведь якобы переживает из-за угроз безопасности России

При этом СМИ написали, что в случае широкомасштабных боевых действий с Россией, НАТО якобы может предоставить украинской армии оружие, системы ПВО и РЭБ, а также разведданные в отношении Москвы.

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