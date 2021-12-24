Лавров пригрозил масштабным конфликтом в Европе из-за ракет НАТО в Украине

24 декабря 2021 , 10:21
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Источник:

МИД России

Глава МИД России Сергей Лавров заявил о вероятности масштабного конфликта в Европе. Все якобы из-за "втягивания Украины в НАТО".

В частности в Кремле цинично заявили, что якобы нужно прежде всего снизить градус конфронтации. По мнению США, он вызван тем, как "американские коллеги занимаются своими украинскими протеже".

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Лавров боится "втягивания Украины в НАТО"

Курс на втягивание Киева в НАТО с перспективой появления у наших границ ударных ракетных комплексов создает неприемлемые угрозы безопасности России, провоцируя серьезные военные риски для всех вовлеченных сторон, вплоть до масштабного конфликта в Европе,
 – заявил Лавров.

Так он вспомнил разговор Джо Байдена и Путина. По мнению Путина, он в основном касался – якобы "украинского кризиса и отсутствия прогресса в выполнении минских соглашений".

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Автор: Діана Квасневська