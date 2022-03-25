Лавров пытается держать дистанцию, Путин остался с Песковым, – военный эксперт

Российский президент Владимир Путин изолировался от всего мира. Он перестает встречаться даже с ближайшим окружением.

Об этом в эфире 24 канала сказал военный эксперт Олег Жданов. Он отметил, что министр иностранных дел России Сергей Лавров не виделся с главой Кремля более 2 недель.

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"Лавров пытается как-то поддерживать связи на внешнем дипломатическом уровне, но я его не вижу в списке совещаний. Он пытается дистанцироваться от Путина, у которого кроме Дмитрия Пескова никого не осталось", – сказал Жданов.

Сделал шаг назад еще в 2021 году

Военный эксперт считает, что инициатива дистанцироваться принадлежит самому Лаврову и началась еще в конце 2021 года. Жданов сказал, что Лавров впервые шагнул назад, когда 17 декабря отказался объявлять ультиматум Западу и поручил это своему заместителю.

И когда отказался возглавлять российскую делегацию, когда рассматривали ультиматум в январе и только ближе к февралю он начал проводить международные встречи, но после того, как его не пустили на заседание ООН, стал невыездным из России,

– отметил Жданов.

Кого еще не видят возле Путина

Министра обороны России Сергея Шойгу примерно 2 недели нет на эфирах и публичных протокольных мероприятиях. Международный обозреватель Иван Яковина считает, что очевидно – с чиновником что-нибудь случилось.

"Я предполагаю 2 версии: либо он болеет, либо сидит под "домашним арестом". Хотя, возможно, он тоже куда-то уже убежал", – сказал Яковина.

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