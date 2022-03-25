Про це в ефірі 24 каналу сказав військовий експерт Олег Жданов. Він зазначив, що міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров не бачився з очільником Кремля більше ніж 2 тижні.

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"Лавров намагається якось підтримувати зв'язки на зовнішньому дипломатичному рівні, але я його не бачу в переліку нарад. Він намагається дистанціюватися від Путіна, у якого крім Дмитра Пєскова нікого не залишилось", – сказав Жданов.

Зробив крок назад ще у 2021 році

Військовий експерт вважає, що ініціатива дистанціюватися належить самому Лаврову й почалась ще наприкінці 2021 року. Жданов сказав, що Лавров вперше зробив крок назад, коли 17 грудня відмовився оголошувати ультиматум Заходу й доручив це своєму заступникові.

І коли відмовився очолювати російську делегацію, коли розглядали ультиматум у січні й лише ближче до лютого він почав проводити міжнародні зустрічі, але після того, як його не пустили на засідання ООН, став невиїзним з Росії,

– зазначив Жданов.

Кого ще не бачать біля Путіна

Міністра оборони Росії Сергія Шойгу приблизно 2 тижні немає на ефірах та публічних протокольних заходах. Міжнародний оглядач Іван Яковина вважає, що очевидно – з чиновником щось трапилось.

"Я припускаю 2 версії: або він хворіє, або сидить під "домашнім арештом". Хоча, можливо, він також кудись уже втік", – сказав Яковина.

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