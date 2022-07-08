На саммите G20 сергея лаврова не ожидала теплая встреча. Ему объявили бойкот его коллеги-министры, а журналисты облили "холодным душем" с ног до головы. Однако даже это не помогло ему постичь все последствия войны, которую Россия начала против Украины.

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк считает, что ему совсем не было стыдно, даже несмотря на то, что тот ретировался после выступления. Об этом он сказал в эксклюзивном интервью 24 каналу.

Внимание лавров вряд ли опускал глаза, он не понимает цинизма действий россии, – Подоляк о саммите G20

По его словам, ему удивительно когда слова "стыд" и "россияне" раздаются в одном предложении. У них совсем нет эмпатии. Более того, 135 дней достаточно, чтобы все поняли, что россияне – не люди. У них совсем другие ценности, логика и мораль.

Для них морально прийти и убить человека. А потом сказать, мол, "это же хорошо, а давайте проговорим, как именно мы должны убивать",

– сказал Подоляк.

лавров не понимает цинизма россии

И подчеркнул, что россияне – это совсем другая цивилизация. Они не понимают, в каком мире мы живем, поэтому ни о каких переговорах пока не может идти и речи. Это и показывает поведение лаврова на саммите.

"Когда мы говорим о современной элите россии, должны понимать, что это малоинтеллектуальные, неэрудированные и хамские люди. Они примитивны, у них нет аргументов. Поэтому лавров вряд ли опускал глаза, он не понимает цинизма действий россии и того, что они делают в Украине", – убежден он.

И добавил, что это нонсенс, что глава МИД России считает, что имеет право запускать ракеты и убивать людей в Украине.

Смотрите полностью интервью с Михаилом Подоляком: видео

лаврову сделали "холодный душ" на саммите G20

сергей лавров прибыл на саммит G20. Там министру иностранных дел россии устроили бойкот. Так, на ужин с коллегами не пришли главы МИД стран G7. Более того, совместное фото сделать также не удалось.

А собственно во время выхода на красную дорожку глава МИД россии получил "теплый" прием и от журналистов. Журналист дважды озвучил вопрос, который глава МИД с первого раза, по-видимому, не услышал. Он спросил, зачем россия начала войну.

лавров никак не отреагировал на вопросы журналиста. По крайней мере, не подал вид. А после своего выступления просто скрылся и больше не появлялся.

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