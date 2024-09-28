"Опасно воевать с таким государством": Лавров с трибуны ООН решил побряцать ядерным оружием

Министр иностранных дел России Сергей Лавров решил в очередной раз прибегнуть к угрозам ядерным оружием. По его словам, воевать "до победы" с ядерной державой опасно и бессмысленно.

Порцию новых абсурдных заявлений Лаврова на Генассамблее ООН цитирует ряд российских СМИ, передает 24 Канал. Основную часть своего выступления он уже традиционно посвятил "англосаксам" и угрозам Западу.

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Что на этот раз наговорил Лавров

По словам Лаврова, Запад планирует победить Россию руками якобы "нелегитимного нацистского киевского режима". В то же время российский министр заявил, что самих европейцев также якобы готовят к тому, чтобы они бросились в "самоубийственную авантюру".

Бессмысленно и опасно пытаться воевать "до победы" с ядерной державой, которой является Россия,

– сказал глава МИД России.

Однако на этом Лавров не остановился и заявил, что "безопасность может быть равной и неделимой для всех, или ее не будет ни для кого".

К слову, ранее Китай и Бразилия сделали совместное заявление, в котором предостерегли от ядерных угроз против Украины. Кроме них заявление подписали еще десять стран: Южная Африка, Турция, Индонезия, Алжир, Боливия, Колумбия, Египет, Казахстан, Кения, Замбия.