"Новая Украина": Лавров в истерике принялся угрожать агрессией Молдове

В России продолжают угрожать всему миру. В этот раз под раздачу попала Молдова, которую Лавров назвал "новой Украиной".

Соответствующее заявление он сделал во время интервью российскому пропагандисту Дмитрию Киселеву. 24 Канал. Глава никому не нужного в России министерства решил еще раз угрожать Молдове за то, что она выбирает проевропейский вектор движения.

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Жалуется, что Молдова хочет в НАТО

У главы ведомства заело пластинку. Он решил обвинять президента Молдавии в том, что она якобы незаконно пришла к власти. Более того, сетовал на то, что она ужасно рвется в НАТО. А заговорил о Молдове он потому, что Киселев спросил, какое же государство вблизи России может пойти по пути Украины.

Сейчас на эту роль присматривают Молдову, прежде всего потому, что смогли поставить достаточно специфическими методами рвущегося в НАТО президента, имеющего румынское гражданство, готового объединяться с Румынией и готового практически на все.

– брызгал слюной Лавров.

Лавров угрожает Молдове и называет ее новой Украиной: смотрите видео

Реакция Молдовы на заявление Лаврова

Отреагировал на заявление высокопоставленного чиновника из Кремля спикер МИД Молдовы Даниэл Воде.

Мы категорически отвергаем заявления главы российской дипломатии, не соответствующие действительности и являющиеся частью уже хорошо известной угрожающей риторики российской дипломатии. Мы хотели бы напомнить российской стороне, что путь, которым идет Молдова, – это путь вступления в Европейский Союз. Это проект страны, поддерживаемый ее гражданами,

– подчеркнул он.

По словам Воде, Молдова, а также ее граждане стремятся к миру, свободе, а также демократии. Так что в государстве были бы благодарны, если бы их решения уважали, в частности, Россия.

Не менее циничным было заявление Лаврова о Грузии. Он сказал, что, несмотря на давление извне, она верна своим национальным интересам. И что тот самый "загнивающий Запад" пытается превратить Грузию в "раздражитель для России".

Скабеева боится неизбежного краха

Передача Украине танков от международных партнеров стала причиной изрядной паники среди россиян. Так, в одном из эфиров шоу пропагандистка Кремля Ольга Скабеева признала, что все это "имеет очень опасный вид". По ее словам, жители страны-агрессорки опасались немецких танков. А передача американских вообще их озадачила.

У вас лично успевает укладываться в голове интенсивность снабжения? Вчера были танки, теперь – самолеты,

– спросила Скабеева спикера из подразделения кадыровских войск.

И хотя о передаче истребителей Украине еще никто ничего четко не говорит, Скабеевой от этого не легче. Она зрителей уже уверяет, что нашему государству точно передадут самолеты. В то же время она пытается успокоить то ли россиян, то ли себя, фразами типа "ничего страшного".

Я не призываю пугаться. Просто нужно то ли тактику менять, то ли свое отношение к этому. Все действительно становится критически опасным (для России, конечно – 24 Канал),

– признает она.

Россияне очень боятся помощи, которую Украине оказывают международные партнеры. И это не может не радовать. Нам уже интересно, о чем споет Скабеева, когда союзники действительно передадут самолеты.