Российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко заметил 24 Каналу, что интересно, какой должна быть жизнь человека, чтобы на его смерть так реагировали. Очевидно, что она была далека от идеала.

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Что известно о "смерти" Лаврова

Игорь Яковенко отметил, что все обвинения в сторону Лаврова справедливы. Реакцию на его вероятную смерть можно сравнить с реакцией на смерть Адольфа Гитлера, Риббентроп или пропагандиста Геббельса.

Жив Лавров или умер – я не знаю. Но не уверен, что это имеет существенное значение в нашей ситуации. Лавров не является незаменимой фигурой,

– добавил Яковенко.

В свое время Сергей Лавров сделал все, чтобы в России исчезла дипломатия. Поэтому не так важно, что с ним сейчас. Вряд ли этот политик был самостоятельным.

Он работал в МИД еще в 90-е годы, когда внешняя политика была совсем другой. У него были противоположные взгляды, он поддерживал курс, ориентированный на вхождение России в мировое сообщество, но отнюдь не на войну.

Но с приходом Путина начал поддерживать курс на изоляцию, ненависть и войну. А вместе с этим и на ликвидацию дипломатии. В России ее сейчас нет,

– сказал Яковенко.

Дипломатические подходы предусматривают урегулирование конфликтов путем переговоров. Однако со страной-агрессором невозможно о чем-то говорить.

Более того, она не поддерживает нормальные отношения ни с одним соседним государством, кроме Беларуси. Хотя всем известно, что Беларусь не является самостоятельным субъектом политики.