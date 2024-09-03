Российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко заметил 24 Каналу, что интересно, какой должна быть жизнь человека, чтобы на его смерть так реагировали. Очевидно, что она была далека от идеала.
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Что известно о "смерти" Лаврова
Игорь Яковенко отметил, что все обвинения в сторону Лаврова справедливы. Реакцию на его вероятную смерть можно сравнить с реакцией на смерть Адольфа Гитлера, Риббентроп или пропагандиста Геббельса.
Жив Лавров или умер – я не знаю. Но не уверен, что это имеет существенное значение в нашей ситуации. Лавров не является незаменимой фигурой,
– добавил Яковенко.
В свое время Сергей Лавров сделал все, чтобы в России исчезла дипломатия. Поэтому не так важно, что с ним сейчас. Вряд ли этот политик был самостоятельным.
Он работал в МИД еще в 90-е годы, когда внешняя политика была совсем другой. У него были противоположные взгляды, он поддерживал курс, ориентированный на вхождение России в мировое сообщество, но отнюдь не на войну.
Но с приходом Путина начал поддерживать курс на изоляцию, ненависть и войну. А вместе с этим и на ликвидацию дипломатии. В России ее сейчас нет,
– сказал Яковенко.
Дипломатические подходы предусматривают урегулирование конфликтов путем переговоров. Однако со страной-агрессором невозможно о чем-то говорить.
Более того, она не поддерживает нормальные отношения ни с одним соседним государством, кроме Беларуси. Хотя всем известно, что Беларусь не является самостоятельным субъектом политики.