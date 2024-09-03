Російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко зауважив 24 Каналу, що цікаво, яким має бути життя людини, щоб на її смерть так реагували. Очевидно, що воно було далеким від ідеалу.

До теми Натякали на його смерть: чи змінить зникнення Лаврова зовнішню політику Росії

Що відомо про "смерть" Лаврова

Ігор Яковенко зауважив, що всі звинувачення в бік Лаврова є справедливими. Реакцію на його ймовірну смерть можна порівняти з реакцією на смерть Адольфа Гітлера, Ріббентроп чи пропагандиста Геббельса.

Живий Лавров чи помер – я не знаю. Але не впевнений, що це має суттєве значення у нашій ситуації. Лавров не є незамінною фігурою,

– додав Яковенко.

Свого часу Сєргєй Лавров зробив все, щоб у Росії зникла дипломатія. Тому не так важливо, що з ним зараз. Навряд чи цей політик був самостійним.

Він працював у МЗС ще в 90-ті роки, коли зовнішня політика була зовсім іншою. У нього були протилежні погляди, він підтримував курс, орієнтований на входження Росії у світову спільноту, але аж ніяк не на війну.

Але з приходом Путіна почав підтримувати курс на ізоляцію, ненависть та війну. А разом з цим і на ліквідацію дипломатії. У Росії її зараз немає,

– сказав Яковенко.

Дипломатичні підходи передбачають врегулювання конфліктів шляхом переговорів. Проте з країною-агресоркою неможливо про щось говорити.

Ба більше, вона не підтримує нормальні стосунки з жодною сусідньою державою, окрім Білорусі. Хоча всім відомо, що Білорусь не є самостійним суб'єктом політики.