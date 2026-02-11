"Доведем до конца": Лавров раскрыл истинные намерения Кремля в отношении Украины

В России больше не скрывают отношение к так называемым мирным переговорам. Замысел Москвы раскрыл глава МИД страны-агрессора.

Так, Сергей Лавров, выступая перед СМИ, фактически признал, что Россия стремится оккупировать новые украинские территории.

Как в Москве относятся к мирным переговорам?

Причем речь идет не только о Донбассе, но и о так называемой Новороссии. Какие именно области Украины имел в виду Лавров под этим термином – неизвестно.

Впрочем, очевидно, что точно речь идет о частично оккупированных Запорожской и Херсонской областях. Ведь министр вспоминает так называемые псевдореферендумы, которые прошли на этих территориях осенью 2022 года. Мол, люди сами высказались за то, чтобы быть частью России.

Лавров, конечно, забыл упомянуть, что эти "псевдоволеизъявления" происходили под дулом автоматов. Министр заверил: Москва "доведет до конца" процесс возвращения "исконно русских земель в родную гавань", потому что того якобы хотят люди на оккупированных территориях.

Напоследок российский министр признал, что на самом деле России нужен контроль над всей Украиной, даже если она не сможет ее оккупировать полностью.

В этом контексте он вспомнил о правах русскоязычных и русской церкви УПЦ МП. Лавров заявил, что мол, языковые, культурные, религиозные права тех, кто останется под властью Киева, должны быть восстановлены вместе с искоренением другой первопричины конфликта: устранением военных угроз национальной безопасности России, исходящих со стороны Украины.

Что известно о новых требованиях России?