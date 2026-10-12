Глава МИД России Сергей Лавров цинично заявил, что Украина не заслуживает перемирия. Представитель страны-террористки также пригрозил дальнейшим ведением боевых действий до достижения начальных целей вторжения.

Слова российского чиновника цитируют российские СМИ.

Что сказал Песков

Песков заявил, что сомневается в том, "заслужил" ли вообще украинский президент прекращение огня.

Что касается статуса этой договоренности, можно сослаться на реакцию Зеленского, который, когда ему задали тот же вопрос, сказал, что он не слышал о такой договоренности и будет рад получить какие-то разъяснения, и что он готов к прекращению огня. Но он об этом говорит уже многократно, и в последние долгие месяцы этот лозунг "прекращение огня" заменил лозунг "нанесение России стратегического поражения",

– оправдывался россиянин.

Он заявил, что в риторике Зеленского и его "западных хозяев" одна цель – выиграть время, чтобы передохнуть.

"Он сказал, что даже готов провести президентские выборы, если ему дадут два месяца, чтобы собраться с силами. За этот период Европа сможет снабдить его новым вооружением для продолжения его террористической войны против российского народа. Но вот его фальшивое удивление по поводу заявления президента Трампа отражает только одно: ему очень хочется использовать любые слова, инициативы, идеи, которые попадают в публичное пространство, для того, чтобы всеми правдами и неправдами продвигать свою заинтересованность в передышке", – продолжил Песков.

Он также заявил, что Зеленский "передышку не заслужил" и что Россия "в очередной раз не будет вестись на обещания".

В то же время Песков подчеркнул, что Москва продолжает достигать своих целей в так называемой "специальной военной операции".

Они всем прекрасно известны, мы их никогда не меняли, в отличие от зигзагов и маневров Зеленского и его европейских хозяев, поэтому нам не в чем и не перед кем оправдываться,

– цинично добавил путинский приспешник.

Подобные заявления со стороны Кремля выглядят особенно цинично на фоне постоянных нарушений Россией любых международных договоренностей. Российская дипломатия годами основывается на игнорировании взятых на себя обязательств, поэтому слова о "заслуженном перемирии" являются лишь очередным элементом информационной войны.

Напомним, что тема возможных переговоров активно обсуждается на международной арене. В частности, Дональд Трамп недавно заявил, что Россия якобы стремится к заключению соглашений, тогда как Владимир Зеленский, по его словам, от этого якобы отказывается.

Сам Владимир Зеленский четко вы отреагировал на призывы ь к переговорам с Россией. Он подчеркнул, что нельзя поддаваться давлению Путина, ведь тогда Украину просто сломают. Президент также добавил, что российский диктатор намеренно повышает уровень эскалации, чтобы создать повод для дальнейшего обострения ситуации.