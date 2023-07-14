Более того, дошло до того, что Сергей Лавров – министр иностранных дел России, начал говорить о ядерных возможностях самолетов F-16. На очередные пугалки России и новенькие басни в своем интервью для 24 Канала ответил советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк.

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Лавров, вероятно, забыл, что в Украине идет война, которую Россия начала без каких-либо юридических на это мандатов. И любая подобная чушь показывает, что Лавров еще тот ньюзмейкер с его феерической неадекватностью.

Они якобы перемещают ядерное оружие из одной страны в другую. Они минируют ядерные объекты. То есть используют все, что нарушает глобальные стандарты безопасности, в том числе и нуклеарные. О чем эта субъектина по фамилии Лавров вообще говорит?

– прокомментировал Подоляк.

Украина действует в рамках международного права

Политик подчеркнул, что в отличие от страны террористки с ее бесчеловечными методами ведения войны Украина в рамках международного права использует все абсолютно легальные и мотивированные юридические инструменты для защиты своей территории. Наше государство абсолютно вправе это делать, и мы будем это делать, независимо от того, что будет ли говорить то или иное лицо из окружения Путина.

Подоляк подчеркнул, что на бессмысленные пропагандистские заявления россиян следует обращать меньше внимания. Ведь они сегодня, не являются субъектными и не понимают в происходящем полном объеме и точно не понимают, какими будут личные последствия для каждого из них.

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