Ба більше, дійшло до того, що Сєргєй Лавров – міністр закордонних справ Росії, почав говорити про ядерні можливості літаків F-16. На чергові лякалки Росії та новенькі байки в своєму інтерв'ю для 24 Каналу відповів радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк.
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Лавров, певно забув, що в Україні триває війна, яку Росія розпочала без будь-яких юридичних на це мандатів. І будь-яка подібна нісенітниця показує, що Лавров ще той ньюзмейкер з його феєричною неадекватністю.
Вони начебто переміщують ядерну зброю з однієї країни в іншу. Вони мінують ядерні об'єкти. Тобто, використовують усе, що порушує глобальні безпекові стандарти, зокрема й нуклеарні. Про що ця суб'єктина на прізвище Лавров взагалі говорить?,
– прокоментував Подоляк.
Україна діє в рамках міжнародного права
Політик наголосив, що на відміну від країни терористки з її нелюдськими методами ведення війни, Україна в рамках міжнародного права використовує всі абсолютно легальні та вмотивовані юридичні інструменти для захисту своєї території. Наша держава абсолютно вправі це робити, і ми будемо це робити, незалежно від того, говоритиме та чи інша особа з оточення Путіна.
Подоляк наголосив, що на безглузді пропагандистські заяви росіян треба звертати менше уваги. Адже вони сьогодні, не є суб'єктними і не розуміють у повному обсязі, що відбувається, і точно не розуміють, якими будуть особисті наслідки для кожного з них.
Повне інтерв'ю з Михайлом Подоляком: дивитися відео
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- Найвідоміші російські пропагандистки Маргаріта Сімонян та Марія Захарова пікантно по Фрейду відреагували на історичні рішення саміту. Захарова заявила про невдалість, адже "питання членства України не стоїть", а Сімонян заволала, що Реджеп Ердоган відпустив командирів "Азову" і "нєужелі ми єто праглотім?".
- Своєю чергою бункерний дід після чергової "бавовни" у Бердянську, звідки росіян російські трупи вивозили вантажівками, заявив, що нічого критичного на війні з початку застосування західних ракет не сталося, не вплинули на хід бойових дій і танки Leopard.
- На пропагандистському шоу Скабєєвої відбулося чергове ниття. Там тремтячими голосами волали про передачу Україні далекобійних ракет і касетних боєприпасів та їхню загрозу для "іхніх мальчіков".