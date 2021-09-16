Лавров живет за счет олигарха Дерипаски и везде катает свою любовницу – расследование

Российские журналисты опровергли образ "приличного" чиновника России Сергея Лаврова. Оказалось, что он якобы уже почти 20 лет имеет любовницу, которая влияет на российский МИД.

Более того, по результатам расследования, сам чиновник живет за счет олигарха Олега Дерипаски.

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Что известно о любовнице Лаврова

Как утверждают журналисты-расследователи, любовницу Лаврова зовут Светлана Полякова. Она якобы имеет большое влияние в МИД России и из-за нее даже уволили нескольких чиновников. В то же время сама женщина занимается актерством и работает в киноиндустрии.

Госпожа Полякова имеет большой автопарк и много недвижимости, а падчерица Лаврова – Полина Полякова – приобрела элитную недвижимость в Лондоне за 4,4 миллиона фунтов, когда ей был всего лишь 21 год.



Любовница Лаврова / Скриншот из видео с ютуб-канала Алексея Навального



Элитный автопарк Светланы Поляковой и ее родственников / Фото PlatesMania

Журналисты сообщили, что Полякова и ее дочь, а также вероятная теща Лаврова часто сопровождают его во время международных официальных визитов за границу.

Связь с олигархом Дерипаском

У женщин нет должностей в МИД России, однако они путешествуют с российской делегацией за государственный счет и указывают целью своих визитов дипломатические встречи.

Журналисты зафиксировали, что тайная семья Лаврова постоянно отдыхает на виллах и яхтах Олега Дерипаски за границей и в России. Вероятно, в обмен на это Лавров лоббирует интересы Дерипаски во власти. Этому есть несколько подтверждений:

Лавров помогал олигарху получить американскую визу;

Российский министр решал бизнес-вопросы Дерипаски в Гвинее, где у олигарха есть производство, а на Ямайке – добился инвестиций глинозема для компании "Русал";

Санкции Запада против компаний Дерипаски Лавров называет "русофобией, похожей на геноцид".

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