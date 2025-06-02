Есть три сценария, почему он мог позвонить в Соединенные Штаты Америки. Политолог и президент Аналитического центра "Политика" Олег Лесной назвал 24 каналу возможную цель телефонного звонка главы МИД России.

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Мог ли звонок Лаврова быть заранее запланированным

Если предположить, что политолог Олег Лесной прав, и взрывы мостов в России были инсценированы самими россиянами, разговор Лаврова с Рубио был запланирован заранее. Она могла быть одним из элементов давления на предстоящих переговорах в Стамбуле.

Заметьте! В Курской и Брянской областях России почти одновременно произошло обрушение мостов.

Возможный сценарий такой: здесь взрывают мосты, там дети плачут. После этого россияне звонят американцам и говорят: "Видите, как можно с украинцами договариваться, если они способны на такое?".

Второй сценарий: договоренность об этом разговоре была достигнута еще до подрыва мостов.

Третий вариант: после украинской атаки на аэродромы ситуация обострилась, россияне позвонили с месседжем: "Остановите их! Вы же знали, что такое может произойти." Уже позже это обернули в дипломатическую обертку и подали как "рабочую встречу".

Российская сторона сообщила, что Рубио выразил сожаление по поводу погибших во время подрыва россиянами мостов,

– отметил Олег Лесной.

Это лишь усиливает предположение, что первый сценарий мог иметь место – но что-то пошло не по плану.

К слову, СБУ провела молниеносную операцию, в результате которой уничтожила 34% стратегической авиации России.