Є три сценарії, чому він міг зателефонувати у Сполучені Штати Америки. Політолог та президент Аналітичного центру "Політика" Олег Лісний назвав 24 Каналу можливу мету телефонного дзвінка глави МЗС Росії.
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Чи міг дзвінок Лаврова бути заздалегідь запланованим
Якщо припустити, що політолог Олег Лісний має рацію, і вибухи мостів у Росії були інсценовані самими росіянами, розмова Лаврова з Рубіо була запланованою заздалегідь. Вона могла бути одним з елементів тиску на майбутніх переговорах у Стамбулі.
Зауважте! У Курській та Брянській областях Росії майже одночасно стався обвал мостів.
Можливий сценарій такий: тут підривають мости, там діти плачуть. Після цього росіяни телефонують американцям і кажуть: "Бачите, як можна з українцями домовлятися, якщо вони здатні на таке?".
Другий сценарій: домовленість про цю розмову була досягнута ще до підриву мостів.
Третій варіант: після української атаки на аеродроми ситуація загострилася, росіяни зателефонували з меседжем: "Зупиніть їх! Ви ж знали, що таке може статися." Вже пізніше це обгорнули в дипломатичну обгортку і подали як "робочу зустріч".
Російська сторона повідомила, що Рубіо висловив жаль з приводу загиблих під час підриву росіянами мостів,
– зазначив Олег Лісний.
Це лише посилює припущення, що перший сценарій міг мати місце – але щось пішло не за планом.
До слова, СБУ провела блискавичну операцію, унаслідок якої знищила 34% стратегічної авіації Росії.