Об этом 24 Каналу сказал политолог Андрей Вигиринский. Он отметил, что ряд стран продолжают иметь с Россией деловые отношения, покупая соответствующие сырьевые товары.

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Какую позицию проталкивают Путин и Лавров

Вигиринский отметил, что формат встречи стран G20 еще включает в себя такой элемент, как Россия. Голосование об ее исключении оттуда в прошлом году не имело успеха. Поэтому Сергей Лавров представлял Россию.

По его словам, в речи, вызвавшей вполне закономерный смех в зале, Лавров продолжает проталкивать ту же линию, которую уже несколько раз озвучивал Путин, о том, что они сражаются с коллективным Западом, а целью этой войны является разрушение России.

Неважно на самом деле – смеются или не смеются над его словами. Важно то, что он истолковывает свое видение событий именно с позиции, которая выгодна России,

– сказал Вигиринский.

В эту позицию, обратил внимание политолог, верят граждане России, а те, кто не верит, просто молчат.

Что действительно важно

Он отметил, что действующие лица, от которых зависит возможность России вести войну, в частности, и страна, которая в этом году принимает саммит G20, то есть Индия, продолжают иметь деловые отношения с агрессором.

То есть, по словам политолога, они покупают соответствующие сырьевые товары, которые позволяют России не только финансировать вооруженную агрессию, но и существовать в рамках занимаемого ею экономического пространства.

Поэтому смех смехом, но тот самый господин Моди, который принимает саммит G20 в этом году и будет принимать его на разных уровнях до завершения этого года, и там будет присутствовать Россия, и часть стран будут иметь с ней финансово-хозяйственные экономические отношения,

– заявил Вигиринский.

Он добавил, что речь идет не только о Китае и Индии, но и о Саудовской Аравии, Мексике, Бразилии. Так что можно возмущаться, но это та реальность, в которой мы существуем, и, к сожалению, смех раздается не от каждой страны, иначе бы тогда Лавров вообще не приехал туда.

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