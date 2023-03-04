Про це 24 Каналу сказав політолог Андрій Вігірінський. Він зауважив, що низка країн продовжують мати з Росією ділові відносини, купуючи відповідні сировинні товари.

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Яку позицію проштовхують Путін і Лавров

Вігірінський зазначив, що формат зустрічі країн G20 ще містить у собі такий елемент, як Росія. Голосування про її виключення звідти минулого року не мало успіху. Тому Сєргей Лавров представляв Росію.

За його словами, у промові, яка викликала цілком закономірний сміх у залі, Лавров продовжує проштовхувати ту ж лінію, яку вже кілька разів озвучував Путін, про те, що вони воюють з колективним Заходом, а ціллю цієї війни є руйнування Росії.

Неважливо насправді – сміються чи не сміються з його слів. Важливо те, що він тлумачить своє бачення подій саме з позиції, яка вигідна Росії,

– сказав Вігірінський.

У цю позицію, звернув увагу політолог, вірять громадяни Росії, а ті, хто не вірить, просто мовчать.

Що насправді важливо

Він зауважив, що дійові особи, від яких залежить спроможність Росії вести війну, зокрема, і країна, яка цього року приймає саміт G20, тобто Індія, продовжують мати ділові відносини з агресоркою.

Тобто, за словами політолога, вони купують відповідні сировинні товари, які дозволяють Росії не лише фінансувати збройну агресію, а й існувати в рамках економічного простору, який вона займає.

Тому сміх сміхом, але той самий пан Моді, який приймає саміт G20 цього року й прийматиме його на різних рівнях до завершення цього року, і там буде присутня Росія й частина країн матимуть з нею фінансово-господарські економічні відносини,

– заявив Вігірінський.

Він додав, що мовиться не лише про Китай та Індію, а й про Саудівську Аравію, Мексику, Бразилію. Тож можна обурюватися, але це та реальність, в якій ми існуємо, й, на жаль, сміх лунає не від кожної країни, інакше б тоді Лавров узагалі не приїхав туди.

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