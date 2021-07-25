Лаврову снова мешает Запад

Измучился, бедненький. Опять Лаврову Запад мешает. Будто купил в Америке себе джинсы на два размера меньше, обтянул ими со стоном мослы так, что не продохнуть, ходит разрачившись, а виноваты Штаты, что не тот размер взял.

Хотя продавцы предупреждали чудака – не лезь в эти штаны, неудобно будет. На сей раз "поле битвы" – Северная Африка, Ближний Восток и Европа.

Интересно Сдулся "крымнаш"

За права христиан и привлеченных к случаю мусульман:

Это крайне важно. Но вот как коллеги на Западе относятся к этому вопросу. Несмотря на то, что там подавляющее большинство населения христиане, уже седьмой год мы не можем в рамках ОБСЕ принять документ, который возвышал бы голос мирового сообщества в защиту христиан и мусульман в Европе, – декларацию против исламофобии и христианофобии.

И еще Лавров говорил про "опасность для дальнейшего нормального, спокойного и безопасного проживания христиан на Ближнем Востоке. Сотни тысяч из них бежали после того, как там стали насаждать "демократию". Сначала в Ираке, потом в Ливии, в Сирии. Особенно христианское население страдает от сирийского конфликта. САР – одна из колыбелей христианства.

Необходимо возвысить голос в пользу того, чтобы мировое сообщество не просто обратило внимание на эту проблему, а предприняло конкретные меры по пресечению преследования христиан".

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А что это вы – ДБ МИДа, ждете "сообщества", позволяете "взять себя на понт"? Когда вы его слушали? Крым воевали – прислушались?

Держава у вас сильнейшая, влияние в мире огро-о-омное, армия лучшая. Вы Бога если не за бороду ухватили, то до пупка-то ему точно дотянулись. Встав на цыпочки. Вот и действуйте. Отправьте наше единственное авианосное корыто с ремонта на защиту христиан в Северной Африке. Опять через Ла Манш – пусть снова задымит Британию.

Принесите на крыльях нашей авиации народам Северной Африки и Ближнего Востока добрый многополярный мир. Как вы это сделали в Сирии. Сбросьте бомбами на парашютах.

Китайских товарищей к операции привлеките. Они очень примерно мусульман в Синьцзяне любят. Но вы об этом помалкиваете – у вас в Европе "исламофобы" (свою Ле Пеншу перепутали с Европой).

Нашелся и у нас теперь новый "крестоносец", воин Веры, религиозно возрожденный, с выкинутым в 91-м партбилетом.