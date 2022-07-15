Лазебная подала заявление об отставке с поста главы Минсоцполитики

Марина Лазебная 15 июля подала заявление об отставке с должности министра соцполитики. Ранее в СМИ были слухи об увольнении чиновницы.

Ее заявление поступило в Верховную Раду, сообщил представитель Кабмина в парламенте Тарас Мельничук. Сама министр свое решение пока не прокомментировала.

Ранее Верховная Рада может сменить одного из министров, – нардеп

Кто может заменить Лазебную

Нарддеп Ярослав Железняк утверждает, что новым министром соцполитики может стать Оксана Жолнович. В настоящее время она является руководителем департамента соцполитики и здравоохранения в Офисе Президента.

Кстати, о том, что в Украине могут сменить главу Минсоцполитики, писали еще в начале июля. Пока не известно, когда Верховная Рада будет голосовать за отставку Лазебной.

Что известно о Марине Лазебной