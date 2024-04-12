В Британии допускают использование прототипа лазерного оружия в Украине: как его могут применить

В Великобритании работают над улучшением лазерного оружия, которое должно работать по воздушным целям. Там рассказали о том, как его могли бы использовать в Украине.

Великобритания хочет в ближайшие годы установить лазерные установки DragonFire для уничтожения дронов и ракет. Это связано с тем, что на фоне войны в Украине и Секторе Газа именно БпЛА показали себя как рубеж современной войны, который представляет серьезную угрозу.

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Нужно ускорить процесс

Министр обороны Великобритании Грант Шеппс проверил лабораторию лазерного вооружения DragonFire. По его словам, развертывание такого вида оружия является дорогостоящим. Один выстрел стоит 10 фунтов стерлингов, что равняется 490 гривнам.

Однако Шеппс хотел бы поставить эти установки на вооружение Великобритании в ближайшее время.

Что я хочу сделать, так это ускорить процесс, который обычно является очень длительным, возможно до 10 лет, до гораздо более коротких временных рамок и развернуть его, потенциально на кораблях и потенциально на суше,

– сказал он.

По его словам, он хочет, чтобы это произошло до 2027 года. Но, как отметил министр, Великобритания также работает над тем, чтобы увидеть, сможет ли она прислать прототипы в Украину раньше, даже если они не будут на 100% усовершенствованы.

Вероятное использование в Украине

В то же время Шеппс отметил,, что Великобритания является союзником Украины и также работает над тем, чтобы увидеть, сможет ли она отправить прототипы в Украину раньше, даже если они не будут на 100 процентов усовершенствованы.

Скажем, не обязательно, чтобы он был идеальным на 100 процентов, чтобы, возможно, украинцы его взяли в руки,

– предположил глава Минобороны Великобритании.

Он убежден, что этот продукт на много лет опережает время. Шеппс считает, что система достаточно мощная, чтобы нейтрализовать снаряды, движущиеся быстрее, например баллистические ракеты.

Будут следить за британскими кораблями-искателями, отправленными в Украину

Это произошло в тот момент, когда два бывших британских минно-поисковых корабля, которые были переданы Украине, прибыли в Портсмут, готовясь к своей конечной миссии по разминированию Черного моря.

Правительство объявило в декабре, что два военных корабля типа Sandown были выведены из эксплуатации Королевского флота для передачи украинским военным, которые будут использовать их для начала разминирования примерно 300 квадратных миль мин в Черном море.

Британия показала результаты работы лазерного оружия DragonFire